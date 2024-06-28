Польща підпише угоду з безпеки з Україною до саміту НАТО - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, повідомляє Європейська правда.

Туска запитали на пресконференції в п'ятницю після засідання Європейської Ради в Брюсселі про питання угоди про безпеку між Польщею та Україною.

"Наша угода вже практично підписана" , – відповів глава польського уряду.

Він зазначив, що йому доводиться "разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні".

"Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати" , – сказав він.

Він уточнив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви "в принципі".

Туск додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща допоможе Україні.

"Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України" , – підкреслив він.