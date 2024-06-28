Польша подпишет соглашение по безопасности с Украиной до саммита НАТО – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение безопасности с Украиной уже практически завершено и будет подписано "на 99%" до саммита НАТО в Вашингтоне в июле, сообщает Европейская правда.

Туска спросили на пресс-конференции в пятницу после заседания Европейского Совета в Брюсселе о вопросе соглашения о безопасности между Польшей и Украиной.

"Наше соглашение уже практически подписано" , – ответил глава польского правительства.

Он отметил, что ему приходится "вместе с министром национальной обороны очень тщательно взвешивать, как мы можем в дальнейшем помогать Украине".

"Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть еще некоторые детали, которые нужно проработать" , – сказал он.

Он уточнил, что речь идет скорее об определенных формулировках, чем о сомнениях "в принципе".

Туск добавил, что во время встречи в Брюсселе с украинским президентом он сказал, что Польша поможет Украине.

"Я сказал очень четко: мы поможем, потому что ваша безопасность – это наша безопасность, но мы не будем делать ничего, что ослабит нашу непосредственную безопасность, то есть наши возможности. Речь идет о бойцах, о вооружении, которое иногда так же необходимо для Польши , как и для Украины" , – подчеркнул он.