Словенія виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Словенія виділить Україні фінансову допомогу на гуманітарні потреби. Йдеться про суму у 5 млн євро.﻿ Про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар в інтерв'ю RTV, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Президентка Словенії прибула до Києва з робочим візитом та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Вона оголосила, що її країна надасть Україні додаткові кошти на гуманітарну допомогу.

"Зрештою, я приїхала до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро спеціально для сфери гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу передати цю новину йому особисто" , - сказала Пірц Мусар.

Лідер також додала, що Словенія надає Україні військову допомогу, проте вона пишається гуманітарною підтримкою, яку забезпечує її країна. Вона розповіла, що була з візитом у Молдові, де проходила тренінгова програма для українських вчителів, яку проводили словенські експерти.

Допомога Словенії під час війни

Словенія, як і решта країн ЄС, підтримала Україну у війні з Росією. Країна надала українській армії декілька пакетів військової допомоги.

За даними ЗМІ, Словенія також може передати Україні десятки одиниць ББМ, БМП, зенітних установок та інше озброєння. Також новий пакет допомоги може включати партію дронів.

Раніше президент Словенії заявляла, що підпише угоду про гарантії безпеки з Україною 27 червня, але цього не сталося. Прем'єр-міністр країни припустив, що це може статися у липні.