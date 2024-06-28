Словения выделит 5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Словения выделит Украине финансовую помощь на гуманитарные нужды. Речь идет о сумме в 5 млн евро.﻿ Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар в интервью RTV, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Президент Словении прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она объявила, что ее страна предоставит Украине дополнительные средства на гуманитарную помощь.

"В конце концов я приехала к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро специально для сферы гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу передать эту новость ему лично" , - сказала Пирц Мусар.

Лидер также добавила, что Словения оказывает Украине военную помощь, однако она гордится гуманитарной поддержкой, которую обеспечивает ее страна. Она рассказала, что была с визитом в Молдове, где проходила тренинговая программа для украинских учителей, которую проводят словенские эксперты.

Помощь Словении во время войны

Словения, как и остальные страны ЕС, поддержала Украину в войне с Россией. Страна предоставила украинской армии несколько пакетов военной помощи.

По данным СМИ, Словения может передать Украине десятки единиц ББМ, БМП, зенитных установок и другое вооружение. Также новый пакет помощи может включать партию дронов.

Ранее президент Словении заявляла, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной 27 июня, но этого не произошло. Премьер-министр страны предположил, что это может произойти в июле.