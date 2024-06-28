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Кабмін призначив Андрія Даника новим головою ДСНС

Кабмін призначив Андрія Даника новим головою ДСНС
Фото: ДСНС Черкаської області

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Кабміну.

До цього Даник був в.о. голови ДСНС.

З 28 січня 2020 року він був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів України на засіданні 8 вересня 2023 року призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.
  • На початку серпня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС, через дії яких, як вважають правоохоронці, 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.
  • 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

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