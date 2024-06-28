Кабмин назначил Андрея Даника новым главой ГСЧС

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Кабмина.

До этого Даник был и.о. главы ГСЧС.

С 28 января 2020 года он был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

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