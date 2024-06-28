Кабмин назначил Андрея Даника новым главой ГСЧС
Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Кабмина.
До этого Даник был и.о. главы ГСЧС.
С 28 января 2020 года он был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
Предыстория:
- Кабинет министров Украины на заседании 8 сентября 2023 года назначил временно исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрея Даника.
- В начале августа 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другое руководство МВД.
- 25 августа Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.