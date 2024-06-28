З початку року "Нова пошта" розширила свою мережу на 13%

Компанія "Нова пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис. до 30,1 тис. точок сервісу, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що мережа "Нової пошти" в Україні продовжує розширюватись, й зараз вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів.

Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.

"Бути ближчою до кожного українця, де б він не був — один зі стратегічних пріоритетів Нової пошти. Ми постійно моніторимо запити клієнтів про відкриття нових відділень та поштоматів, аналізуємо тренди у переміщенні людей й відкриваємо точки сервісу там, де вони потрібні людям. Наша мета — крокова доступність до усіх відділень та поштоматів, щоб бути зручними" , – сказав СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

З початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Окрім того, "Нова пошта" відкрила 344 нових відділення та поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

Повідомляється, що до кінця року компанія планує збільшити мережу компанії до 36 000 точок сервісу.