С начала года "Новая Почта" расширила свою сеть на 13%

Компания "Новая почта" с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс. до 30,1 тыс. точек сервиса, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что сеть "Новой почты" в Украине продолжает расширяться, и сейчас она уже состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов.

Это более 30 000 точек сервиса, где клиенты могут пользоваться удобными и быстрыми сервисами компании. И это пока самая доступная сеть в стране.

"Быть ближе к каждому украинцу, где бы он ни был - один из стратегических приоритетов Новой почты. Мы постоянно мониторим запросы клиентов об открытии новых отделений и почтоматов, анализируем тренды в перемещении людей и открываем точки сервиса там, где они нужны людям. Наша цель - шаговая доступность ко всем отделениям и почтоматам, чтобы быть удобными" , – сказал СЕО "Новой почты" Александр Бульба.

С начала года компания установила 2700 новых почтоматов и открыла 770 отделений. Наиболее активный рост сети состоялся в Киевской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, "Новая почта" открыла 344 новых отделения и почтоматы на прифронтовых территориях в Харьковской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской областях.

Сообщается, что до конца года компания планирует увеличить сеть компании до 36 000 точек сервиса.