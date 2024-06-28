ПАРЄ готує три важливі резолюції щодо України
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи погодило підготовку за пришвидшеною процедурою трьох важливих для України резолюцій, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
Йдеться про резолюції "Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля зі звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні Російської Федерації", "Підтримка політичних переговорів для забезпечення обміну та звільнення військовополонених", а також резолюція щодо Саміту миру у Швейцарії.
"Чудові новини з бюро ПАРЄ! Щойно було погоджено підготовку за пришвидшеною процедурою трьох важливих для нашої країни резолюцій", – повідомила Кравчук.
Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про фінансову та іншу підтримку переміщених українців.
А у середу ПАРЄ схвалила три резолюції щодо України, зокрема про спецтрибунал для РФ і культурний геноцид.