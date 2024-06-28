Зеленський: Україна працює, щоб саміт НАТО був успішним для всіх

Україна активно працює над тим, щоб саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні, був успішним для всіх. Країна розглядає участь у кількох платформах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Зараз дійсно усі працюють, щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх" , - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розглядає участь в кількох платформах у рамках саміту НАТО.

"Платформа щодо коаліції ППО Patriot. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України" , - зазначив президент.

Друга платформа, за його словами, - серйозний пакет щодо підтримки українських військових.

"Третя історія - засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося які будуть результати. Починаючи з Вільнюса, ми започаткували Раду Україна-НАТО, буде також засідання і там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим" , - додав Зеленський.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен, захід буде сфокусований на розробці "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбнрг наголосив, що саміт НАТО у Вашингтоні буде "дуже добрим" як для Альянсу, так і для України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповідала, що Київ очікує від союзників стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони.