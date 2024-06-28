Зеленский: Украина работает, чтобы саммит НАТО был успешным для всех

Украина активно работает над тем, чтобы саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, был успешным для всех. Страна рассматривает участие в нескольких платформах. Об этом заявив президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В настоящее время действительно все работают, чтобы этот юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех" , - сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО.

"Платформа по коалиции ПВО Patriot. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом относительно соответствующего количества систем Patriot для Украины" , - отметил президент.

Вторая платформа, по его словам, - серьезный пакет поддержки украинских военных.

"Третья история - заседание всех гарантов безопасности. Все те, пока мы на пути в НАТО, являются гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим какие будут результаты. Начиная с Вильнюса, мы начали Совет Украина-НАТО, будет также заседание, и там мы ожидаем сильный документ" , – добавил Зеленский.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО.

Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.