Шмигаль повідомив, коли Україна отримає новий транш від МВФ

Україна, ймовірно, отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів вже на початку наступного тижня. З посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава уряду нагадав, що Україна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ.

"Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від фонду" , - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що сьогодні, 28 червня, Рада директорів МВФ, найімовірніше, схвалить четвертий перегляд програми з Україною.

За підсумками такого перегляду має бути прийняте рішення про передачу Україні траншу у розмірі 2,2 млрд доларів.