Шмыгаль сообщил, когда Украина получит новый транш от МВФ

Украина, вероятно, получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов уже в начале следующей недели.﻿ Со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Глава правительства напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.

"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующий транш в размере 2,2 млрд долларов от фонда" , - рассказал Шмыгаль.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что сегодня, 28 июня, Совет директоров МВФ, вероятнее всего, одобрит четвертый пересмотр программы с Украиной.

По итогам такого пересмотра должно быть принято решение о передаче Украине транша в размере 2,2 млрд долларов.