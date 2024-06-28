У Польщі спалахнула пожежа на військовому полігоні

На військовому полігоні Жагань у Любуському воєводстві на південному заході Польщі спалахнула пожежа, яка охопила п’ять гектарів.﻿ До гасіння залучено значні сили рятувальників, зокрема чотири рятувальні гелікоптери. З посиланням на Onet, повідомляє Укрінформ.

Польські рятувальники попередньо вважають, що пожежа виникла в результаті військових навчань, що відбуваються на полігоні.

Як повідомлялось, останнім часом у різних місцях Польщі фіксуються пожежі і підпали, до яких можуть бути причетні спецслужби Росії і Білорусі. Від початку цього року в Польщі затримано не менше 10-ти осіб за акти саботажу і диверсії на замовлення спецслужб РФ й Білорусі.

У Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі на початку червня стався вибух і пожежа на заводі Mesko з виробництва боєприпасів.