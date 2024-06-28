Україна повернула з полону заступника голови Меджлісу та ще 9 людей

Україна змогла повернути із російського та білоруського полону десять в'язнів. З посиланням на президента Володимира Зеленського, повідомляє Ліга.net.

Президент опублікував список звільнених:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений в Криму ще у 2021 році;

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були у російському полоні ще з 2017-2018 років;

Богдан Гелета та Іван Левицький – священики Української греко-католицької церкви, захоплені у Бердянську за опір окупантам;

Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова — п'ять цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені волі.

Наразі всіх бранців звільнено і перебувають вдома в Україні, зазначив глава держави.

Зеленський подякував причетним до обміну, а також відзначив зусилля Ватикану у поверненні додому цих людей.