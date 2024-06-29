Генштаб: Ворог найбільше атакує на Покровському напрямку

ЗСУ жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку, повідомляє Ділова столиця.

У Генштабі оновили дані щодо російського вторгнення станом на 13:00.

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30% від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма — у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки — у сумі застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдав авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.

На решті напрямків ситуація без особливих змін.