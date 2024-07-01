ISW: Захід має зруйнувати плани РФ про затяжну війну з Україною

Теорія перемоги очільника Росії Володимира Путіна, відповідно до якої Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

На думку аналітиків інституту, захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer, опублікованому 30 червня, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння Заходу щодо стабільності в Росії, і що цей страх дозволив Путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини української території.

Зеленський попередив, що кожне російське просування посилює позицію Росії на переговорах і що Путін може вирішити спробувати використати цю позицію у відповідний момент, щоб домогтися припинення вогню, яке дозволило б Росії підготуватися до майбутньої агресії проти України.

Путін сформулював теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських військ.

"Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, і, схоже, приймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі протягом багатьох місяців, якщо не років.

Затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, ймовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку вона захоче, і що чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей. Путін і Кремль навмисно не встановлюють жодних обмежень для своїх цілей завоювання в Україні і неодноразово припускали, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей є частиною Росії" , – йдеться у звіті.

Затяжна війна, ймовірно, стимулюватиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він оцінить, що українські війська не зможуть ані зупинити його просування, ані провести значущі контрнаступи.

Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.

Наразі Путін не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України, однак, як постійно демонструють його заяви та вимоги, він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх загальних цілей.

Ключові висновки ISW за 30 червня