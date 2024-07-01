ISW: Запад должен разрушить планы РФ о затяжной войне с Украиной

Теория победы главы России Владимира Путина, согласно которой Россия сможет осуществлять ползучее продвижение в Украине до бесконечности, будет стимулировать Путина к затягиванию войны и укреплять его стремление уничтожить украинскую государственность. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По мнению аналитиков института, Запад должен поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций, чтобы разрушить путинскую теорию победы и не допустить затягивания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Philadelphia Inquirer, опубликованном 30 июня, что он опасается, что Запад боится настаивать на полной победе Украины из-за беспокойства Запада относительно стабильности в России, и что этот страх позволил Путину продолжать захват как можно большей части украинской территории.

Зеленский предупредил, что каждое российское продвижение усиливает позицию России на переговорах и что Путин может решить попытаться использовать эту позицию в подходящий момент, чтобы добиться прекращения огня, которое позволило бы России подготовиться к будущей агрессии против Украины.

Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение до бесконечности, помешать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских войск.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем крупные мобильные наступательные операции, и, похоже, принимают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативно важные цели в течение многих месяцев, если не лет.

Затяжная война способствует расчетам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую территорию, которую она захочет, и что чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей. Путин и Кремль намеренно не устанавливают никаких ограничений для своих целей завоевания в Украине и неоднократно предполагали, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей являются частью России" , – говорится в отчете.

Затяжная война, вероятно, будет стимулировать Путина открыто ставить новые территориальные цели, если он оценит, что украинские войска не смогут ни остановить его продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Путин сохраняет свою цель полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность, и все его цели по территориальному завоеванию в Украине являются средством для достижения этой цели.

Сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины, однако, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, он будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня как механизм подготовки России к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей.

Ключевые выводы ISW за 30 июня