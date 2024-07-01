Курс валют НБУ на 1 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 30 червня впав на 8 коп. до 40.4542 за 1 долар.
Курс євро впав на 9 коп. до 43.2658 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 11 коп. до 51.1382 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 44.9466 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав до 10.0410 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.454 200
|EUR
|Євро
|43.265 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.138 200
|CHF
|Швейцарський франк
|44.946 600
|PLN
|Польський злотий
|10.041 000
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.