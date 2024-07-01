Курс валют НБУ на 1 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 червня впав на 8 коп. до 40.4542 за 1 долар.

Курс євро впав на 9 коп. до 43.2658 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 11 коп. до 51.1382 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 44.9466 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.0410 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.454 200 EUR Євро 43.265 800 GBP Фунт стерлінгів 51.138 200 CHF Швейцарський франк 44.946 600 PLN Польський злотий 10.041 000

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.