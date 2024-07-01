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Курс валют НБУ на 1 липня

Курс валют НБУ на 1 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 червня впав на 8 коп. до 40.4542 за 1 долар.

Курс євро впав на 9 коп. до 43.2658 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 11 коп. до 51.1382 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 44.9466 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.0410 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.454 200 --0.0832
EUR Євро 43.265 800 --0.0889
GBP Фунт стерлінгів 51.138 200 --0.1051
CHF Швейцарський франк 44.946 600 --0.2104
PLN Польський злотий 10.041 000 +0.0003

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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