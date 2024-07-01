Курс валют НБУ на 1 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 июня, упал на 8 коп до 40.4542 за 1 доллар.
Курс евро упал на 9 коп до 43.2658 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 51.1382 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 44.9466 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на до 10.0410 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.454200
|EUR
|Евро
|43.265800
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.138200
|CHF
|Швейцарский франк
|44.946600
|PLN
|Польский злотый
|10.041000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.