Курс валют НБУ на 1 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июня, упал на 8 коп до 40.4542 за 1 доллар.

Курс евро упал на 9 коп до 43.2658 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 51.1382 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 44.9466 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.0410 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.454 200 EUR Евро 43.265 800 GBP Фунт стерлингов 51.138 200 CHF Швейцарский франк 44.946 600 PLN Польский злотый 10.041 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.