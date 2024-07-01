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Курс валют НБУ на 1 июля

Курс валют НБУ на 1 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июня, упал на 8 коп до 40.4542 за 1 доллар.

Курс евро упал на 9 коп до 43.2658 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 51.1382 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 44.9466 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.0410 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.454200 --0.0832
EUR Евро 43.265800 --0.0889
GBP Фунт стерлингов 51.138200 --0.1051
CHF Швейцарский франк 44.946600 --0.2104
PLN Польский злотый 10.041000 +0.0003

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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