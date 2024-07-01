ВМС: У Чорному морі один ракетоносій РФ, але без "Калібрів"

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Разом з тим на борту судна відсутні ракети типу "Калібр".﻿ Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Військові зазначили, що в Азовському морі не помічено знаходження російських носіїв ракет.

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка фіксуються:

в Чорному морі - 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні,

в Азовському морі - 2 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Крім того, в Середземному морі спостерігаються 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет "Калібр", та із загальним залпом до 24 ракет.

Також військові розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: