ВМС: В Черном море один ракетоноситель РФ, но без "Калибров"

В Черном море сегодня утром, 1 июля, фиксируется пребывание одного российского корабля-ракетоносителя, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Вместе с тем, на борту судна отсутствуют ракеты типа "Калибр".﻿ Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Военные отметили, что в Азовском море не замечены российские носители ракет.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро понедельника фиксируются:

в Черном море - 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют,

в Азовском море - 2 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Кроме того, в Средиземном море наблюдаются 2 корабля противника, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", и с общим залпом до 24 ракет.

Также военные рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: