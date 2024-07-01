ВМС: В Черном море один ракетоноситель РФ, но без "Калибров"
В Черном море сегодня утром, 1 июля, фиксируется пребывание одного российского корабля-ракетоносителя, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Вместе с тем, на борту судна отсутствуют ракеты типа "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Военные отметили, что в Азовском море не замечены российские носители ракет.
По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро понедельника фиксируются:
- в Черном море - 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют,
- в Азовском море - 2 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
Кроме того, в Средиземном море наблюдаются 2 корабля противника, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", и с общим залпом до 24 ракет.
Также военные рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.