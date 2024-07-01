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РФ втратила за добу 1100 військових та 66 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу 1100 військових та 66 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу в ході війни з Україною приблизно 1110 військових, 19 танків, 66 артилерійських систем, 26 бронемашин та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 543 810 (+1 110) осіб,
  • танків − 8 099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 15 550 (+26) од,
  • артилерійських систем − 14 599 (+66) од,
  • РСЗВ − 1 111 (+1) од,
  • засобів ППО − 874 (+1) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 620 (+36) од,
  • крилатих ракет − 2 333 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 713 (+70) од,
  • спеціальної техніки − 2 448 (+0) од.

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