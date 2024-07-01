РФ втратила за добу 1100 військових та 66 артсистем – Генштаб

Росія втратила за минулу добу в ході війни з Україною приблизно 1110 військових, 19 танків, 66 артилерійських систем, 26 бронемашин та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали: