РФ потеряла за сутки 1100 военных и 66 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны с Украиной около 1110 военных, 19 танков, 66 артиллерийских систем, 26 бронемашин и другое вооружение.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 543 810 (+1 110) человек,
- танков − 8099 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 15 550 (+26) ед,
- артиллерийских систем − 14 599 (+66) ед,
- РСЗО − 1 111 (+1) ед,
- средств ПВО − 874 (+1) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед,
- крылатых ракет − 2 333 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 713 (+70) ед,
- специальной техники – 2 448 (+0) ед.