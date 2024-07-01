РФ потеряла за сутки 1100 военных и 66 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны с Украиной около 1110 военных, 19 танков, 66 артиллерийских систем, 26 бронемашин и другое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили: