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РФ потеряла за сутки 1100 военных и 66 артсистем – Генштаб

РФ потеряла за сутки 1100 военных и 66 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны с Украиной около 1110 военных, 19 танков, 66 артиллерийских систем, 26 бронемашин и другое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 543 810 (+1 110) человек,
  • танков − 8099 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 550 (+26) ед,
  • артиллерийских систем − 14 599 (+66) ед,
  • РСЗО − 1 111 (+1) ед,
  • средств ПВО − 874 (+1) ед,
  • самолетов − 360 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 2 333 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 713 (+70) ед,
  • специальной техники – 2 448 (+0) ед.

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