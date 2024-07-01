Понад 70% американців сумніваються у здатності Байдена бути президентом

72% американських виборців після президентських дебатів вважають, що когнітивне й ментальне здоров’я Джо Байдена не перебуває на рівні, який дозволив би йому працювати на посаді президента США. Про це свідчить опубліковане в неділю, 30 червня, опитування CBS News, повідомляє Європейська правда.

Якщо на початку червня 2024 року в когнітивному здоров’ї Байдена висловлювали сумніви 65% респондентів, то після дебатів їхня кількість зросла на сім відсоткових пунктів.

У випадку найбільш імовірного кандидата від Республіканської партії, експрезидента Дональда Трампа, в його здатність перебувати на найвищій посаді у США вірять 50% респондентів, не вірять – 49%.

Також після дебатів зросла кількість виборців, які вважають, що Байден не повинен балотуватись у президенти – з 63% до 72%.

Цей показник зріс і серед виборців Демократичної партії – з 36% до 46%. Тим не менш, 55% останніх переконані, що Байден повинен залишатись кандидатом у президенти від їхньої політсили (проти – 45%).

Водночас відносна більшість виборців вважає, що саме чинний президент США, а не колишній, під час дебатів говорив правду (40% проти 32%).

Опитування CBS News охопило вибірку з 1130 зареєстрованих виборців і відбулось 28-29 червня, похибка становить ±4,2 відсоткових пункта.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер. А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.