Более 70% американцев сомневаются в способности Байдена быть президентом

72% американских избирателей после президентских дебатов считают, что когнитивное и ментальное здоровье Джо Байдена не находится на уровне, который позволил бы ему работать на посту президента США. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье, 30 июня, опрос CBS News, сообщает Европейская правда.

Если в начале июня 2024 года в когнитивном здоровье Байдена выражали сомнения 65% респондентов, то после дебатов их количество выросло на семь процентных пунктов.

В случае наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии, экс-президента Дональда Трампа, в его способность находиться на высшем посту в США верят 50% респондентов, не верят – 49%.

Также после дебатов выросло количество избирателей, которые считают, что Байден не должен баллотироваться в президенты – с 63% до 72%.

Этот показатель вырос и среди избирателей Демократической партии – с 36% до 46%. Тем не менее, 55% последних убеждены, что Байден должен оставаться кандидатом в президенты от их политсилы (против – 45%).

В то же время относительное большинство избирателей считает, что именно действующий президент США, а не бывший, во время дебатов говорил правду (40% против 32%).

Опрос CBS News охватил выборку из 1130 зарегистрированных избирателей и состоялся 28-29 июня, погрешность составляет ±4,2 процентных пункта.

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг. А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.