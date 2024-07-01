Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину: шестеро поранених

У неділю ввечері росіяни вдарили авіабомбою по місту Цукурине Донецької області. Отримали поранення шестеро людей, зокрема 14-річна дівчина.

Про це повідомляє﻿ Донецька обласна прокуратура.

Обстріл стався о 22:25 30 червня.

"Снаряд військ РФ поцілив по приватному сектору. Попередньо, ворог завдав удару "ФАБ-500". Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення" , – йдеться в повідомленні. ﻿

Крім того, від влучання авіабомби пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).