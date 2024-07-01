Россияне сбросили авиабомбу на Донетчину: шесть раненых

В воскресенье вечером россияне ударили авиабомбой по городу Цукурино Донецкой области. Получили ранения шесть человек, в том числе 14-летняя девушка.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обстрел произошел в 22:25 30 июня.

"Снаряд войск РФ попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500". В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения" , – говорится в сообщении. ﻿

Кроме того, от попадания авиабомбы поврежден 21 домовладение и автомобили.

Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).