Байден просить спонсорів підтримувати його після провальних дебатів – ЗМІ

Президент США Джо Байден заявив заможним донорам у нью-йоркському Хемптоні, що він визнає занепокоєння з приводу свого виступу на дебатах проти Дональда Трампа, і він пообіцяв дотримуватися своєї заявки на переобрання. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я розумію занепокоєння з приводу дебатів" , – сказав Байден у суботу в маєтку на березі океану в Хемптоні, який належить менеджеру хедж-фонду Баррі Розенштейну і його дружині Лізанні, які приймали його на заході зі збору коштів.

"Я розумію. У мене був не найкращий вечір" , – додав американський лідер.

У присутності близько 150 осіб Байден повторив, що не балотувався б, "якби не вірив, що може перемогти", оскільки він прагне відновити імпульс після провалу дебатів у четвер, який викликав тривогу серед демократів.

Журналісти зазначають, що демократичні донори, законодавці та стратеги були вражені виступом Байдена на дебатах, а деякі з них закликали президента розглянути можливість відходу у відставку. Після того, як Байден заявив у п'ятницю, що не планує цього робити, збір коштів - це шанс запевнити прихильників, що він здатен прослужити ще чотири роки в Білому домі.

Виступ Байдена на дебатах також ризикує зменшити його можливості зі збору коштів, оскільки Трамп, ймовірний кандидат від республіканців, набирає обертів. Кампанія Байдена применшила ці побоювання, заявивши, що вона зібрала 27 мільйонів доларів між днем дебатів і вечором п'ятниці.

"Байден, якого я побачив сьогодні, відрізнявся від дебатів. Моє єдине відчуття полягає в тому, що нам залишився вибір" між Трампом і Байденом, який є "не ідеальною людиною, але тим, хто, принаймні, буде гідно представляти цю країну" , – наголосив інвестор і венчурний капіталіст Алан Патрікоф.

84-річний Пол Макісаак закликав Байдена піти у відставку заради "вищого пріоритету країни", сказавши, що він повинен "скористатися цим моментом, щоб стати світовою історичною постаттю, піти проти всіх своїх політичних інстинктів і зробити дійсно морально і тактично розумний вчинок".

Нагадаємо, від початку президентської виборчої кампанії, американські виборці висловлювали сумніви щодо того, чи достатньо когнітивного здоров'я у президента Джо Байдена для того, щоб продовжувати виконувати свої обов'язки. Після дебатів із Дональдом Трампом ці сумніви ще більше зросли – їх висловлюють майже три чверті електорату, і тепер вони охоплюють багатьох членів його власної Демократичної партії