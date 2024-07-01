Байден просит спонсоров поддерживать его после провальных дебатов – СМИ

Президент США Джо Байден заявил состоятельным донорам в нью-йоркском Хэмптоне, что он признает беспокойство по поводу своего выступления на дебатах против Дональда Трампа, и он пообещал придерживаться своей заявки на переизбрание. Об этом gbitnBloomberg, сообщает Зеркало недели.

"Я понимаю беспокойство по поводу дебатов" , - сказал Байден в субботу в поместье на берегу океана в Хэмптоне, которое принадлежит менеджеру хедж-фонда Барри Розенштейну и его жене Лизанне, которые принимали его на мероприятии по сбору средств.

"Я понимаю. У меня был не лучший вечер" , - добавил американский лидер.

В присутствии около 150 человек Байден повторил, что не баллотировался бы, "если бы не верил, что может победить", поскольку он стремится восстановить импульс после провала дебатов в четверг, который вызвал тревогу среди демократов.

Журналисты отмечают, что демократические доноры, законодатели и стратеги были поражены выступлением Байдена на дебатах, а некоторые из них призвали президента рассмотреть возможность ухода в отставку. После того, как Байден заявил в пятницу, что не планирует этого делать, сбор средств - это шанс заверить сторонников, что он способен прослужить еще четыре года в Белом доме.

Выступление Байдена на дебатах также рискует уменьшить его возможности по сбору средств, поскольку Трамп, вероятный кандидат от республиканцев, набирает обороты. Кампания Байдена преуменьшила эти опасения, заявив, что она собрала 27 миллионов долларов между днем дебатов и вечером пятницы.

"Байден, которого я увидел сегодня, отличался от дебатов. Мое единственное ощущение заключается в том, что нам остался выбор" между Трампом и Байденом, который является "не идеальным человеком, но тем, кто, по крайней мере, будет достойно представлять эту страну" , - подчеркнул инвестор и венчурный капиталист Алан Патрикоф.

84-летний Пол Макисаак призвал Байдена уйти в отставку ради "высшего приоритета страны", сказав, что он должен "воспользоваться этим моментом, чтобы стать мировой исторической фигурой, пойти против всех своих политических инстинктов и совершить действительно морально и тактически разумный поступок".

Напомним, с начала президентской избирательной кампании, американские избиратели выражали сомнения в том, достаточно ли когнитивного здоровья у президента Джо Байдена для того, чтобы продолжать выполнять свои обязанности. После дебатов с Дональдом Трампом эти сомнения еще больше выросли – их выражают почти три четверти электората, и теперь они охватывают многих членов его собственной Демократической партии.