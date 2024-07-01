В "Укренерго" прогнозують зростання споживання електрики через спеку

У понеділок, 1 липня, споживання електрики в Україні зросте через спеку. З 16:00 до опівночі відключень буде більше, ніж зазвичай.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30 С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день" , – йдеться у повідомленні.

У компанії закликали ощадливо споживати електроенергію і не вмикайте потужні електроприлади одночасно.

Вчора, 30 червня, Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

З технічних причин та через бойові дії відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.