В "Укрэнерго" прогнозируют рост потребления электричества из-за жары

В понедельник, 1 июля, потребление электричества в Украине вырастет из-за жары. С 16:00 до полуночи отключений будет больше обычного.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений – рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30 С. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера – в выходной день" , – говорится в сообщении.

В компании призвали экономно потреблять электроэнергию и не включайте мощные электроприборы одновременно.

Вчера, 30 июня, Украина экстренно принимала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Сегодня планируется аварийная поставка из соседних европейских стран для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления.

В течение суток запланирован импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общим объемом 28139 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1567 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру без энергопитания остаются 475 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской областях.

По техническим причинам и по боевым действиям отключались высоковольтные линии электропередачи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.