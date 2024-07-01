Бєлгород та частина області знеструмлені: є проблеми з інтернетом та світлофорами

Близько 90% Бєлгородської області, у тому числі міста Бєлгород та Старий Оскол, наразі без світла. В області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні Міненерго, також 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами.

Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.