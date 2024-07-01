Белгород и часть области обесточены: есть проблемы с интернетом и светофорами

Около 90% Белгородской области, в том числе города Белгород и Старый Оскол, сейчас без света. В области не работают светофоры, есть проблемы с интернетом, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении Минэнерго, также 1 июля у жителей Белгорода и Белгородского района ожидаются проблемы с автобусами.

Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.