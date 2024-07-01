Кабмін хоче відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та соцвиплат
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких залежать розміри соціальних виплат. Про це повідомив член фінансового комітету Верхової ради Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Згідно з оприлюдненим документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".
Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.
Як зазначається в декларації, базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки планується на рівні 2024 року.
У 2025-2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
- дітей віком до шести років - 2563 гривні;
- дітей віком від шести до 18 років - 3196 гривень;
- працездатних осіб - 3028 гривень;
- осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривню.
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Прожитковий мінімум було підвищено з 1 січня. Ці норми містяться в законі про державний бюджет.