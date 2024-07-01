Кабмин хочет отказаться от повышения минимальной зарплаты и соцвыплат

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых зависят размеры социальных выплат.﻿ Об этом заявил член финансового комитета Верховной рады Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно обнародованному документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года.

Как отмечается в декларации, базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы планируется на уровне 2024 года.

В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

детей в возрасте до шести лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от шести до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, – 2361 гривну.

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января. Эти нормы содержатся в законе о государственном бюджете.