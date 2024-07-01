Учора РФ вдарила по Києву двома "Іскандерами" − Повітряні сили

30 червня російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К" − обидві вдаломя знищити силами ППО.﻿﻿ Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 1 липня, повідомляє Українська правда.

"Учора ввечері, приблизно о 19:30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру" , – заявив Євлаш.

За словами речника, останнім часом окупанти переважно атакували Україну вночі, але цього разу завдали удару під вечір, коли у теплий вихідний день на вулиці було багато людей.

Нагадаємо, ввечері 30 червня у Києві та північних областях оголошували повітряну тривогу: повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.

В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

Київська ОВА повідомляла, що в області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.

Вранці 1 липня начальник Київської ОВА Руслан Кравченко додав, що внаслідок ракетної атаки 30 червня в області постраждали троє людей, серед яких одна дитина, усі вони госпіталізовані.