Вчера РФ ударила по Киеву двумя "Искандерами" – Воздушные силы

30 июня российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К" − обе удалось уничтожить силами ПВО.﻿﻿ Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона 1 июля, сообщает Украинская правда.

"Вчера вечером, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура" , – заявил Евлаш.

По словам спикера, в последнее время оккупанты преимущественно атаковали Украину ночью, но на этот раз нанесли удар под вечер, когда в теплый выходной день на улице было много людей.

Напомним, вечером 30 июня в Киеве и северных областях объявляли воздушную тревогу: сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.

В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты был поврежден многоэтажный дом, возник пожар.

Киевская ОВА сообщала, что в области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.

Утром 1 июля начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко добавил, что в результате ракетной атаки 30 июня в области пострадали три человека, среди которых один ребенок, все они госпитализированы.