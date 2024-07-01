Росіяни зосереджуються біля Часового Яру та Кліщіївки – речник ЗСУ

Російські окупаційні війська концентрують зусилля на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.

За його словами, продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки.

"Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська <...> Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру" , – сказав Волошин.

Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами, додав речник ОСУВ "Хортиця".

Загалом за минулий тиждень у районі Часового Яру окупанти 1286 разів обстріляли позиції Сил оборони різним озброєнням, а також скинули 128 КАБів на цьому напрямку.