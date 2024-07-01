Россияне сосредотачиваются возле Часового Яра и Клещеевки – спикер ВСУ

Российские оккупационные войска концентрируют усилия на отрезке возле Часового Яра – Клещеевки, Андреевки и Ивановского. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

По его словам, продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещеевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска <...> Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра" , – сказал Волошин.

Армия врага артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, ланцетами прикрывает проведение штурмовых действий своими подразделениями, добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Всего за прошедшую неделю в районе Часового Яра оккупанты 1286 раз обстреляли позиции Сил обороны разным вооружением, а также сбросили 128 УАБ на этом направлении.