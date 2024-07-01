Кабмін планує позбавити громади частини доходів – нардеп

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив пріоритети податкової політики. У бюджеті не вистачає 340 млрд гривень щороку.﻿ Про це заявив член фінансового комітету Верхової ради Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, в тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування" , - йдеться в документі.

На середньостроковий період вже враховано такі зміни до бюджетного та податкового законодавства в частині зарахування доходів до державного бюджету та їх збільшення:

відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;

спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду державного бюджету з поступовим його відновленням у 2025-2027 роках (у 2025 році - 25%, у 2026 році - 50% і у 2027 році - 75%);

поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС.

Також на середньостроковий період враховано такі норми законодавства:

спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України (крім території м. Києва) та у розмірі 40% - на території м. Києва, до спеціального фонду державного бюджету;

поквартальне нарахування та сплата податку на прибуток банків за ставкою 25%.