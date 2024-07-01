Кабмин планирует лишить общины части доходов – нардеп

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил приоритеты налоговой политики. В бюджете не хватает 340 млрд гривен ежегодно.﻿ Об этом сообщил член финансового комитета Верховной рады Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Одним из приоритетов налоговой политики в краткосрочной перспективе станет расширение текущей налогооблагаемой базы, в частности путем изменений в налогообложении военным сбором, в том числе пересмотр размера сбора, круга его плательщиков, базы и объектов налогообложения" , - говорится в документе.

На среднесрочный период уже учтены такие изменения в бюджетное и налоговое законодательство в части зачисления доходов в государственный бюджет и их увеличение:

восстановление зачисления в государственный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 4%, временно направляемого в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин за счет соответствующего снижения норматива отчисления такого налога в общий фонд государственного бюджета;

направление доходов государственного дорожного фонда в общий фонд государственного бюджета с постепенным его восстановлением в 2025-2027 годах (в 2025 году – 25%, в 2026 году – 50% и в 2027 году – 75%);

постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо до уровня, предусмотренного директивами ЕС.

Также на среднесрочный период учтены следующие нормы законодательства:

направление налога на доходы физических лиц с денежного довольствия военнослужащих, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Налоговому кодексу Украины в размере 75% на соответствующей территории Украины (кроме территории г. Киева) и в размере 40% - на территории г. Киева, в специальный фонд государственного бюджета;

поквартальное начисление и уплата налога на прибыль банков по ставке 25%.