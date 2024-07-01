WSJ сумнівається, що Україна чи РФ зможуть досягти вирішального перелому на фронті

Цього року на Україну та Росію на фронті очікує "смертельне літо", вважають журналісти The Wall Street Journal, додаючи, що загинути можуть багато людей з обох сторін. Але навряд чи якась з них досягне вирішального перелому. У статті сказано, що завдання ЗСУ на найближчий час — втримати лінію оборони з допомогою західного озброєння, повідомляє Дзеркало тижня.

У Києві тим часом вважають, що підхід Росії найближчим часом не зміниться — окупаційне командування продовжить жертвувати великою кількістю людей для досягнення невеликих успіхів. Також у росіян, продовжує ЗМІ, немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до ослаблення відповідних ділянок.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях" , — йдеться у матеріалі WSJ.

Отримати перевагу напередодні зими Київ та Москва намагаються, здійснюючи дальні удари. Росія б'є по енергетиці у тилу та по позиціях ЗСУ на фронті з допомогою авіабомб. А Україна з допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Крим, усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого.

"У той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари і пересуваються, і тримають себе в руках" , — прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагона.

Також у ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат та деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше.

РФ тим часом компенсувала втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними та передбачуваними.