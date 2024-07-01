WSJ сомневается, что Украина или РФ смогут достичь решающего перелома на фронте

В этом году Украину и Россию на фронте ожидает "смертельное лето", считают журналисты The Wall Street Journal, добавляя, что погибнуть могут многие с обеих сторон. Но вряд ли какая-нибудь из них достигнет решающего перелома. В статье сказано, что задача ВСУ на ближайшее время — удержать линию обороны с помощью западного вооружения, сообщает Зеркало недели.

В Киеве тем временем считают, что подход России в ближайшее время не изменится — оккупационное командование продолжит жертвовать большим количеством людей для достижения небольших успехов. Также у россиян, продолжает СМИ, нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков.

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиций в других местах" , — говорится в материале WSJ.

Получить преимущество в преддверии зимы Киев и Москва пытаются, совершая дальние удары. Россия бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.

"В то время как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках" , — прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.

Также в ВСУ смогли сформировать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.

РФ тем временем компенсировала потери вследствие пополнения личного состава. Но теперь успехи врага медленны и предсказуемы.