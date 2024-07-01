РФ за 4 роки планує відтворити західні чипи 2000-х років

Уряд Росії доручив до 2028 року спробувати відтворити західні чипи середини 2000-х років.﻿ Про це пише російське видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Так, російський уряд доручив до 2028 року налагодити в країні серійне виробництво мікросхем з топологією 65 нм. Виконання цього завдання покладено на зеленоградське підприємство "Мікрон", яке входить до групи компаній "Елемент".

Ще в 2011 році "Мікрон" домовився з франко-італійським виробником компонентів STmicroelectronics налагодити випуск таких мікросхем, але в 2014 році через санкції за Крим співпраця припинилася, зазначив співрозмовник видання на ринку мікроелектроніки.

Наразі "Мікрон" випускає напівпровідники за топологіями 180-90 нм. Ця технологія дає змогу виготовляти чіпи для транспортних карт, обладнання інтернету, а також вузьку номенклатуру процесорів загального призначення.

При цьому процесори 65 нм було винайдено ще 2005 року, а їхній серійний випуск провідними у світі виробниками мікроелектроніки, як-от Intel, AMD, IBM та іншими, розпочався у 2006-2007 роках. На сьогодні світові напівпровідникові заводи вже освоїли топологію 2 нм. Наприклад, тайванська TSMC.