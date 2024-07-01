"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів майже на 30%
АТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2024 року перевезла понад 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року, повідомляє Економічна правда.
Водночас, як йдеться в повідомленні, експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн.
"Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:
- у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);
- на експорт – 45 млн тонн (+59%);
- на імпорт – 5 млн тонн (+ 62%).
У пресслужбі також зазначили, що вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів.
Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:
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- залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;
- зернові вантажі – 22,5 млн тонн;
- кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;
- мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.