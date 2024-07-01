"Укрзализныця" увеличила перевозку грузов почти на 30%

"Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года, сообщает Экономическая правда.

В то же время, как говорится в сообщении, экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн.

"Важно, что кроме общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза - зерновых культур - по сравнению с прошлым годом на 43%. Это сверхважно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных - убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании" , - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Всего за 6 месяцев 2024 года перевезено:

- во внутреннем сообщении - 40 млн тонн, (+3%);

- на экспорт - 45 млн тонн (+ 59%);

- на импорт - 5 млн тонн (+ 62%).

В пресс-службе также отметили, что уже несколько месяцев подряд растут объемы перевозок внеклассных - убыточных грузов.

Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов:

- железная и марганцевая руда - 22,9 млн тонн;

- зерновые грузы - 22,5 млн тонн;

- каменный уголь - 12,5 млн тонн;

- минстройматериалы - 13,7 млн тонн.