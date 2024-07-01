В Україні у червні купили на 8% авто менше, ніж торік

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто. Це на 8% менше ніж торік.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Зазначається, що вперше у цьому році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%. До речі, в цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota – 853 од. Вперше друге місце належить BMW – 545 од. Третій результат у Renault – 487 шт. Також в топ-5 червня потрапили Skoda (278 шт.) та Volkswagen (269 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.