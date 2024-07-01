В Украине в июне купили на 8% авто меньше, чем в прошлом

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении.

По отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%. Кстати, в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota – 853 ед. Впервые второе место принадлежит BMW – 545 ед. Третий результат у Renault – 487 шт. Также в топ-5 июня попали Skoda (278 шт.) и Volkswagen (269 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.