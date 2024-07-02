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Курс валют НБУ на 2 липня

Курс валют НБУ на 2 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 липня зріс на 19 коп. до 40.6413 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.6853 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 51.5149 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 15 коп. до 45.0919 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1601 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.641 300 +0.1871
EUR Євро 43.685 300 +0.4195
GBP Фунт стерлінгів 51.514 900 +0.3767
CHF Швейцарський франк 45.091 900 +0.1453
PLN Польський злотий 10.160 100 +0.1191

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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