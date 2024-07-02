Курс валют НБУ на 2 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 липня зріс на 19 коп. до 40.6413 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.6853 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 51.5149 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 15 коп. до 45.0919 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1601 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.641 300 EUR Євро 43.685 300 GBP Фунт стерлінгів 51.514 900 CHF Швейцарський франк 45.091 900 PLN Польський злотий 10.160 100

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.