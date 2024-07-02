Курс валют НБУ на 2 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 липня зріс на 19 коп. до 40.6413 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.6853 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 38 коп. до 51.5149 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 15 коп. до 45.0919 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.1601 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.641 300
|EUR
|Євро
|43.685 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.514 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.091 900
|PLN
|Польський злотий
|10.160 100
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.